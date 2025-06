“Violati i dati personali dei dipendenti” | Regione Lombardia sanzionata per 50mila euro dal Garante della Privacy

La Regione Lombardia è stata colpita da una sanzione di 50mila euro per violazioni nella gestione dei dati personali dei suoi dipendenti. Un episodio che riaccende il dibattito sulla privacy in un mondo sempre più digitale. Mentre le aziende si affrettano ad adottare nuove tecnologie, la sicurezza dei dati resta cruciale. Sarà fondamentale capire come tutelare i diritti dei lavoratori e migliorare le pratiche interne. La responsabilità non deve essere solo una parola.

La Regione Lombardia è stata sanzionata per 50mila euro dal Garante della Privacy per aver compiuto diverse violazioni relative al trattamento dei dati personali dei dipendenti. "Una beffa" - secondo la Regione - "Per essere stati troppo responsabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

