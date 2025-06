Vincitori e idonei del concorso PNRR1 | quando saranno assunti? quanti? Come conseguire l’abilitazione

Sei tra i vincitori o idonei del concorso PNRR1? Le prime assunzioni stanno per prendere il via e le opportunità sono in aumento! Scopri tutto quello che devi sapere: quante persone saranno assunte, come ottenere l'abilitazione e quali passi seguire per entrare a far parte del mondo scolastico. Non perdere l’occasione di contribuire al futuro dell’istruzione italiana!

Vincitori e idonei del concorso PNRR1 bandito con DDG n. 25752023 per la scuola secondaria e DDG n. 25762023 per infanzia e primaria. Le prime assunzioni (20.000) sono state effettuate per l'a.s. 202425, entro il 31 dicembre. Per l'anno scolastico 2026 la timeline concordata con l'Europa prevede altre 20.000 assunzioni, che potranno coinvolgere anche il concorso PNRR2. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

