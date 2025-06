Vincenzo Nibali fa tappa a Seregno | ecco cosa viene a fare

Seregno si prepara a vivere una serata indimenticabile con Vincenzo Nibali, il campione dello sport che ha fatto sognare milioni di italiani. Giovedì 5 giugno, alle 21, il Gelsia Sport Village ospiterà l'eroe del ciclismo in un incontro che celebra non solo la sua carriera ma anche la passione per lo sport nel nostro Paese. Un'occasione unica per scoprire i segreti di un grande campione e ispirarsi al suo percorso!

Dopo la Pellegrini e Tortu, Seregno si prepara ad accogliere una leggenda del ciclismo. L'appuntamento è fissato per domani, giovedì 5 giugno. Alle 21 il Gelsia Sport Village in piazza Risorgimento accoglierà Vincenzo Nibali come ospite d’onore della rassegna SportWeek, il ciclo di eventi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Vincenzo Nibali fa tappa a Seregno: ecco cosa viene a fare

