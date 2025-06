Vince il Dojo Karate

Il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha conquistato il 16° Trofeo di Karate Csen Giovanile, un evento che celebra non solo l'arte marziale ma anche il coraggio e la determinazione dei giovani atleti. In un periodo in cui la passione per lo sport giovanile cresce, questa vittoria sottolinea l'importanza di investire nei talenti locali. La competizione ha visto oltre 200 partecipanti, dimostrando che il karate è più vivo che mai!

MONTELUPONE Il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha trionfato domenica al 16° Trofeo di Karate Csen Giovanile, organizzato dallo Csen (Centro sportivo educativo nazionale) Marche in collaborazione con il comitato di Macerata al palazzetto dello sport di Montelupone. Al palas davanti a un gremito pubblico, si sono presentati circa 200 atleti con età compresa tra i 5 e i 11 anni provenienti da tutta la regione che hanno dato spettacolo. Tra le varie società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli, che opera con i corsi di karate alla palestra Diaz di Porto Recanati, alla palestra dell’istituto Don Bosco di Tolentino e alla palestra Rebel Gym di Ripe San Ginesio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vince il Dojo Karate

