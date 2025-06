Vince ancora il Lenergy Pisa Bs

L’energia e la passione si scontrano sul campo: ancora una vittoria per Lenergy Pisa BS contro We Beach Catania! Con protagonisti come Bernardeschi, Hulk e Rafinha, la sfida è stata un mix di talento e determinazione. Ma chi ha portato a casa il risultato? La risposta è nel cuore della partita, dove ogni giocatore ha dato il massimo. E questa volta, il successo sorride ancora a Pisa. Vuoi scoprire come è andata?

We Beach Catania: Giordani, Coppola, Rafinha, Spaccarotella, Duarte, Zurlo, Giuffrida, D'Amore, Chiky, Castrianni, Raciti, Randis. All.: Giuffrida. Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Casapieri, Mogavero, Stefano Marinai.

