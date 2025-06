Vimercate la bancarotta Bames e 850 dipendenti lasciati a casa | la spada di Damocle della prescrizione e il rischio colpo di spugna

Vimercate, un tempo fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola, si trova oggi a un bivio cruciale: il fallimento della Bames rischia di essere cancellato dalla prescrizione, aprendo la porta a un possibile colpo di spugna. Un dilemma che mette in discussione anni di battaglie e diritti dei lavoratori, e che potrebbe cambiare per sempre il volto dell'industria locale. La partita è aperta, e il futuro è tutto da scrivere.

Vimercate (Monza Brianza), 4 Giugno 2025 – Potrebbe venire cancellato dalla prescrizione il fallimento della Bames, la societĂ vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. Nel processo iniziato oggi davanti alla Corte d'Appello di Milano dopo il ricorso presentato dai sei condannati in primo grado con sentenza del Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta, la Procura generale ha chiesto di modificare l'accusa contestata in quella meno grave di bancarotta semplice, che ormai è caduta in prescrizione.