Villanova al via il dragaggio | Giorno storico per il porticciolo turistico di Ostuni

Ostuni scrive una nuova pagina della sua storia con l'inizio del dragaggio del porticciolo di Villanova. Questo passo fondamentale non solo migliorerà l'accessibilità per i turisti, ma rappresenta anche un segnale forte per la valorizzazione del turismo sostenibile in Puglia. Un'opportunità unica per attrarre imbarcazioni e visitatori, contribuendo così a rilanciare l'economia locale. La Città Bianca è pronta per una nuova era!

OSTUNI - Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Con l'arrivo della draga, il porto di Villanova è pronto per il primo dragaggio della sua storia. Un traguardo storico per la Città Bianca, frutto di un lungo e complesso lavoro amministrativo e tecnico portato avanti dagli uffici comunali.

