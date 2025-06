villaggio falcone il vi municipio bussa al prefetto per chiedere maggiore sicurezza nel quartiere

Villaggio Falcone si prepara a cambiare volto: il VI municipio chiede con fermezza un’azione concreta per garantire la sicurezza dei cittadini. Con due nuovi presidi di forze dell’ordine su via Don Primo Mazzolari, si punta a rafforzare la tranquillità e il senso di comunità. La richiesta al prefetto Lamberto Giannini rappresenta un passo deciso verso un quartiere più sicuro, perché nessuno dovrebbe vivere nell’incertezza…

