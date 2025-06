Villa Crespi l’abbraccio di Antonino

Villa Crespi, il ristorante tristellato di Antonino Cannavacciuolo, non è solo un luogo dove mangiare, ma un'esperienza che nutre corpo e spirito. Ogni piatto racconta una storia di passione e tradizione, un vero abbraccio di sapori che celebra la ricchezza della cucina mediterranea e piemontese. In un mondo in cui ci si accontenta spesso del veloce, qui si riscopre il valore del tempo dedicato al cibo e alla convivialità. Un viaggio da non perdere!

Un pasto nel ristorante tristellato di Cannavacciuolo sul lago di Orta, traccia una linea definitiva tra l’atto del mangiare per mangiare e quello di nutrire l’anima, lo stomaco e il cervello. La sua cucina mediterranea e piemontese è quanto di più emozionante e comprensibile possa fornire l’altissima cucina italiana. E il servizio è impeccabile. Da provare una volta nella vita (almeno). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Villa Crespi, l’abbraccio di Antonino

Ci sono ingredienti che, uniti tra loro, danno vita ad un connubio di gusti unico e inimitabile, una vera sinfonia di sapori. Oggi ti presentiamo uno dei piatti simbolo firmati dal nostro @Antoninochef Triglia, cavolo nero, provola affumicata. http://villacrespi.it Tweet live su X

Dove si trova Villa Crespi e quanto costa mangiare nel ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo

Pellegrinaggi Antonino l’antidivo

