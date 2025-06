Vigili fuoco sotto controllo rogo Università della Tuscia

Le fiamme che avevano avvolto la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo sono finalmente sotto controllo, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento continuano con impegno, proteggendo il patrimonio e la comunità accademica. La determinazione delle forze di pronto intervento ha impedito conseguenze peggiori, ma la strada verso il ripristino sarà lunga. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Le fiamme che hanno avvolto la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo sono ora "sotto controllo". Lo affermano i vigili del fuoco che stanno lavorando sul posto da questa mattina aggiungendo che "proseguono le operazioni di spegnimento dall'esterno e all'interno dell'ala universitaria interessata". Al momento sono quattro le squadre al lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vigili fuoco, sotto controllo rogo Università della Tuscia

