Vigilantes h24 al pronto soccorso | Bene ma servono pure più infermieri

Sicurezza in ospedale: una priorità sempre più urgente. Con l'arrivo dei vigilantes h24 al pronto soccorso trentino, si compie un passo fondamentale per proteggere chi lavora in prima linea. Ma non basta: è cruciale potenziare anche il numero di infermieri. Senza personale adeguato, la sicurezza diventa un castello di carte. Questo cambiamento segna un trend crescente nella sanità italiana: tutela e assistenza devono andare di pari passo!

Importante svolta per quanto riguarda la sicurezza negli ospedali trentini, anche alla luce dei casi di aggressioni nelle strutture sanitarie che hanno occupato pure le cronache più recenti: è delle scorse ore, infatti, la stipula del nuovo protocollo sulla sicurezza del personale Apss, siglato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Vigilantes h24 al pronto soccorso: "Bene, ma servono pure più infermieri"

Cosa riportano altre fonti

Pisa, vigilantes in pronto soccorso per la sicurezza di medici e infermieri

Riporta corrierefiorentino.corriere.it: E sempre ieri l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) ha reso noto di aver istituito «un servizio di vigilanza h24 interno al pronto soccorso, oltre ad aver imposto che tutti i varchi ...

Tre sanitari e due vigilantes aggrediti in un pronto soccorso

Secondo ansa.it: che in una nota ha sottolineato come "sia essenziale che i pronto soccorso siano vigilati dall'Esercito in antisommossa" in supporto al lavoro svolto dai vigilantes.

Pronto soccorso, no al posto fisso h24. Ma arrivano gli agenti che erano in ospedale

lanazione.it scrive: E l’orario rimarrà lo stesso anche dopo lo spostamento dei due agenti nel pronto soccorso. E’ quanto la ... mancata attivazione di un presidio H24. Gli scorsi eventi ci lasciano qualche ...