Vigilante di Asti non si accorge dell' autovelox e prende centinaia di multe | Devo pagare 28mila euro come faccio?

Andrea Ferretto, vigilante di Nizza Monferrato, si ritrova con una stangata da 28mila euro a causa di centinaia di multe non notate. Questo caso mette in luce un fenomeno sempre più diffuso: l'assenza di attenzione alla segnaletica stradale. In un'epoca in cui la distrazione è all'ordine del giorno, anche i più esperti possono cadere nella trappola degli autovelox. Come affrontare una situazione così onerosa? Scopriamolo insieme!

Centinaia di multe per un totale di 28mila euro. Non è il frutto di una maxi-operazione di polizia, ma quanto è capitato a Andrea Ferretto, vigilante residente a Nizza Monferrato in provincia di Asti. Nel 2021, Ferretto ha prestato servizio per sei mesi in un supermercato di Tortona ( Alessandria ) e si recava al lavoro con la sua vettura. A metà del percorso, tra Nizza Monferrato e Tortona. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vigilante di Asti non si accorge dell'autovelox e prende centinaia di multe: "Devo pagare 28mila euro, come faccio?"

