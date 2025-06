Vietato l' uso del cellulare nelle scuole superiori dal prossimo anno annuncia Valditara

Una svolta decisiva per il mondo scolastico italiano: il ministro Valditara annuncia il divieto di cellulare nelle scuole superiori a partire dal prossimo anno. Una misura che punta a favorire concentrazione e rispetto reciproco, ma che solleva anche dibattiti importanti sul ruolo della tecnologia nell'apprendimento. La rivoluzione digitale, infatti, si prepara a incontrare nuove regole: ecco cosa cambierà nel nostro sistema educativo.

"Una notizia in anteprima: per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l'uso dei cellulare anche per le scuole superiori". Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara durante la trasmissione "Cinque Minuti" su Rai Uno. Successivamente il ministro intervenendo a 'Porta a Porta' ha spiegato: "Nelle prossime settimane emaneremo una circolare perchè dal prossimo anno sia vietato l'utilizzo del cellulare, anche per scopo didattico, nelle scuole superiori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vietato l'uso del cellulare nelle scuole superiori dal prossimo anno, annuncia Valditara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scuola, Valditara: «Cellulare in classe vietato fino a 14 anni, valutiamo estensione a over 15» - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato la proposta di vietare l'uso del cellulare in classe fino ai 14 anni, con una possibile estensione per gli over 15.

Segui queste discussioni su X

Schizofrenia digitale a scuola: perché lo smartphone è vietato in classe ma indispensabile per compiti, registro elettronico e comunicazioni tra studenti e docenti Tweet live su X

Cellulare vietato a scuola, nove Paesi Ue d'accordo. Valditara: divieto utile anche per le superiori Tweet live su X

Scuola, vietato l'uso del cellulare in classe