Vieira Inter pista caldissima! C’è una clausola che fa sorridere i nerazzurri

Vieira Inter, il tecnico è l’alternativa a Fabregas: i nerazzurri sono pronti all’affondo sfruttando una clausola. Vieira Inter è una pista sempre più rovente, il tecnico del Genoa è in lizza per la panchina nerazzurra. E calciomercato.com ha fatto il punto sull’ex centrocampista nerazzurro LA SOLUZIONE – « Qualora la pista Fabregas tramontasse definitivamente per l’Inter dopo il blitz a Londra del direttore sportivo Piero Ausilio, il nome di Patrick Vieira assumerebbe ancora più consistenza. Anche perché, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, un contatto tra le parti c’è già stato e, al netto delle parole di chiusura del ds del Genoa Marco Ottolini a Il Secolo XIX, la disponibilità incassata dall’allenatore francese a mettersi in discussione in una sfida tanto grande – alla luce anche del carisma e della personalità che da calciatore non gli sono mai mancati – è un aspetto che non può non essere tenuto in considerazione ». 🔗 Leggi su Internews24.com