Vieira Inter il Genoa gela i nerazzurri | Resta qui Ma nelle ultime ore…

Il calcio è fatto di sorprese e colpi di scena, e l'ultima novità riguarda Vieira: il mister del Genoa potrebbe diventare il prossimo volto sulla panchina dell’Inter. Mentre infuriano i rumors sul post-Inzaghi, le ultime ore portano un retroscena inatteso che potrebbe rivoluzionare i piani dei nerazzurri. Restate con noi per scoprire tutte le novità e gli sviluppi di questa intricata vicenda di mercato.

Vieira Inter, il Genoa mette a tacere le voci sui nerazzurri: come stanno le cose. Tra i nomi che l’Inter sta vagliando per il post-Inzaghi, oltre a Cesc Fabregas (che resta il preferito dei nerazzurri) ci sarebbe anche Patrick Vieira, attuale mister del Genoa. Proprio dalla Liguria arriva un’ultim’ora de Il Secolo XIX, che ha contattato il Genoa sul tema. Il Grifone ha chiarito la sua posizione: “Nessuno ci ha contattato, Vieira resta qui”, si legge sul sito del quotidiano ligure. Il punto di Calciomercato.com su Vieira e l’ Inter. LA SOLUZIONE – « Qualora la pista Fabregas tramontasse definitivamente per l’Inter dopo il blitz a Londra del direttore sportivo Piero Ausilio, il nome di Patrick Vieira assumerebbe ancora più consistenza. 🔗 Leggi su Internews24.com