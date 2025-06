Videogioco spaventoso diventa un film horror emozionante

mondo horror, e James Wan, il regista maestro dell’angoscia. L’adattamento di Phasmophobia promette di rivoluzionare il genere, portando sul grande schermo le paure più profonde dei giocatori. Questo progetto segna un entusiasmante passo avanti nell’unione tra videogiochi e cinema horror, creando aspettative irresistibili per i fan e non solo. Scopriamo insieme come questa collaborazione trasformerà la paura in un’esperienza cinematografica indimenticabile.