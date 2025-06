VIDEO | Velocità su tela e i Motori Fenomenali | l’epopea delle corse a Modena nei quadri di Alessandro Rasponi

Scopri l'epopea delle corse automobilistiche a Modena attraverso gli occhi dell'artista Alessandro Rasponi. Oggi, nella storica Chiesa di San Carlo, si inaugura la mostra "Motori Fenomenali", un viaggio visivo che esplora il fervore motoristico tra il 1920 e il 1970. Un'occasione imperdibile che non solo celebra il passato, ma alimenta la passione per la velocità in un contesto di rinascita culturale. Vieni a vivere l'emozione!