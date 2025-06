VIDEO Turismo l’assessore regionale Casucci a Salerno per DMO

L'assessore regionale Casucci ha fatto tappa a Salerno per presentare una nuova era nel turismo campano: le Destination Management Organization. Queste strutture innovative promettono di unire forze pubbliche e private, migliorando l'offerta turistica e la gestione del territorio. In un contesto globale in cui il turismo sostenibile è sempre più centrale, questa iniziativa segna un passo fondamentale verso un futuro più organizzato e attrattivo per i visitatori. Non perdere l'opportunità di scoprire come cambierà il volto della Campania!

Tempo di lettura: 2 minuti Sesta tappa del percorso predisposto dall’assessorato regionale al turismo della Campania nell’ambito del percorso per costituire le Destination Management Organization, le nuove strutture che mettendo insieme sinergie pubbliche e private consentiranno una migliore organizzazione e programmazione del settore turistico. L’assessore Felice Casucci oggi, nel salone del gonfalone di palazzo di città, alla presenza dell’assessore comunale al Turismo, Alessandro Ferrara e del sindaco Vincenzo Napoli che si è soffermato per un breve saluto, ha incontrato l’ambito che raggruppa la città di Salerno ma anche la costiera amalfitana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Turismo, l’assessore regionale Casucci a Salerno per DMO

