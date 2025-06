VIDEO Turismo a Perugia Croce | Dati incoraggianti In campo nuovi strumenti per un' accoglienza sempre migliore

Perugia si prepara a stupire i visitatori con un’accoglienza ancora più efficace e moderna. L’assessore al Turismo, Fabrizio Croce, annuncia innovazioni come una segnaletica rinnovata e un nuovo punto informativo temporaneo, pronti a valorizzare al massimo questa stagione promettente. Con dati incoraggianti e strumenti all’avanguardia, la città si conferma come destinazione da non perdere. E il meglio deve ancora arrivare...

L'assessore comunale al Turismo, Fabrizio Croce, ha presentato le novità per l'accoglienza dei visitatori. Completata la rinnovata segnaletica e un punto informazione temporaneo, in attesa di quello definitivo. Tutte le iniziative in vista di una stagione che sta dando, dice, già importanti.

