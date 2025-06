VIDEO Solopaca inaugurata la nuova sede UILA Caf | Grande attenzione per le aree interne

Solopaca si illumina con l'inaugurazione della nuova sede Uila Caf, un passo fondamentale per il rilancio delle aree interne. In un'epoca in cui l'attenzione verso le comunità locali cresce, questa apertura rappresenta non solo un servizio, ma un segnale di speranza e sviluppo per il territorio. Con una rete di supporto sempre più forte, i cittadini possono contare su opportunità concrete per il loro futuro. È solo l'inizio di un nuovo capitolo!