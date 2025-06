VIDEO | Scontro alla rotonda di via Di Vittorio a Terni traffico in tilt | chiusa la strada

Un pomeriggio di caos a Terni: uno scontro violento alla rotonda di via di Vittorio ha paralizzato il traffico, coinvolgendo almeno tre vetture e costringendo le autorità a intervenire tempestivamente. La strada è stata chiusa al traffico, creando disagi e preoccupazioni tra i cittadini. Restate aggiornati per scoprire come si sono evoluti i fatti e quali misure sono state adottate per gestire questa emergenza.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 4 giugno, alla fine di via Martn Luther King all’intersezione della rotonda che porta a via Di Vittorio a Terni. Almeno tre le vetture coinvolte nello scontro, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - VIDEO | Scontro alla rotonda di via Di Vittorio a Terni, traffico in tilt: chiusa la strada

