VIDEO Referendum segretario CGIL Landini a Salerno | Vicini al quorum

Il referendum del 8 e 9 giugno si avvicina, e il segretario della Cgil, Maurizio Landini, lancia un messaggio di ottimismo: "Ci sono le condizioni per raggiungere il quorum". In un momento in cui la partecipazione civica è fondamentale, il timore del governo traccia un quadro inaspettato. Il voto non è solo un diritto, ma un’arma per far sentire la propria voce in un contesto di crescente disillusione sociale. Sarà questa la volta buona per risvegliare le coscienze

Tempo di lettura: 2 minuti “Ci sono le condizioni per raggiungere il quorum, lo intuisco dal fatto che il governo ha paura e dice alla gente di non andare a votare”: ad esprimere ottimismo sull’esito delle consultazioni per i referendum in programma i prossimi 8 e 9 giugno, è stato questa mattina il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini che ha preso parte ad un’assemblea pubblica con i lavoratori e le lavoratrici dinanzi allo scalo portuale di Salerno per chiudere la campagna referendaria. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha scelto la città di Arechi e la provincia di Salerno in una giornata ricca di appuntamenti, per invitare tutti al voto dell’ 8 e 9 giugno, ricordando l’impegno diffuso per portare la gente alle urne e cancellare leggi sbagliate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Referendum, segretario CGIL Landini a Salerno: “Vicini al quorum”

