VIDEO | Nuovo volo per la Lituania all' Aeroporto d' Abruzzo 5 in tutto le rotte estive che si aggiungono alle altre 16 mete

L'Aeroporto d'Abruzzo si arricchisce di nuove opportunità: cinque rotte estive si aggiungono al già ampio repertorio di destinazioni. Il primo volo da Kaunas, in Lituania, segna un passo importante verso una connessione sempre più globale. Questo trend fa eco a un'Europa in movimento, dove la scoperta e gli scambi culturali sono più che mai protagonisti. Un’occasione imperdibile per viaggiatori e imprenditori!

Cinque nuove rotte estive da e per l’Aeroporto d’Abruzzo, dove nella mattina di mercoledì 4 giugno è atterrato il primo volo da Kaunas, seconda città della Lituania per numero di abitanti dopo Vilnius. Un collegamento, “commerciale”, oltre che turistico e culturale, garantito dalla compagnia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | Nuovo volo per la Lituania all'Aeroporto d'Abruzzo, 5 in tutto le rotte estive che si aggiungono alle altre 16 mete

