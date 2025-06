VIDEO | Incendio all' Unitus | le fiamme l' evacuazione e l' intervento dei vigili del fuoco

Nella mattinata del 4 giugno, un incendio ha colpito la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, sollevando una nube di fumo che ha avvolto Viterbo. L'emergenza ha richiesto l'evacuazione immediata e l'intervento dei vigili del fuoco. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto quando si svolgono lavori edili. Come reagiresti se fossi in una situazione simile? La sicurezza è fondamentale, sempre!

Un incendio è scoppiato nella mattinata del 4 giugno alla facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, al Riello di Viterbo. Le fiamme, che sarebbero partite dal tetto dove erano in corso dei lavori, hanno generato una densa colonna di fumo visibile in tutta la città. L'area è stata evacuata.

