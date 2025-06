VIDEO | I carabinieri festeggiano 211 anni e incontrano studenti e cittadini

L'Arma dei Carabinieri celebra 211 anni di servizio con un evento imperdibile a Genova, tra piazza De Ferrari e Palazzo Ducale. Un'occasione unica per conoscere da vicino le specialità e l’impegno quotidiano di questa istituzione fondamentale, incontrando i carabinieri in divisa, i loro cani, motociclisti e forestali. Preparati a scoprire il cuore dell’Arma e a condividere valori di sicurezza, vicinanza e dedizione. Non mancare!

In occasione del 211esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri, giovedì 5 giugno 2025, a Genova, in piazza de Ferrari e all'interno di Palazzo Ducale, saranno allestiti stand esplicativi dell'attività e delle specialità dell'Arma. Ci saranno: forestali, motociclisti, cinofili. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | I carabinieri festeggiano 211 anni e incontrano studenti e cittadini

Segui queste discussioni su X

I Carabinieri festeggiano 211 anni dalla Fondazione. I numeri delle attività effettuate in provincia di Salerno https://ondanews.it/i-carabinieri-festeggiano-211-anni-dalla-fondazione-i-numeri-delle-attivita-effettuate-in-provincia-di-salerno/… Tweet live su X

I carabinieri "guastano la festa" scudetto- preparata in anticipo- dei tifosi del Napoli. Ecco cosa hanno sequestrato e recuperato a poche ore dall'inizio partita contro il Cagliari Tweet live su X