Viale Michelangelo rimosso l' albero pericolante vicino al cantiere della fognatura

Viale Michelangelo torna a respirare! Rimosso l'albero pericolante vicino al cantiere per la nuova fognatura di Cruillas, un passo fondamentale per la sicurezza e la riqualificazione della zona. Il presidente della commissione Attività produttive, Ottavio Zacco, sottolinea l'importanza di queste opere per il futuro di Palermo. Investire in infrastrutture significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, un trend sempre più necessario in città in crescita.

Rimosso l'albero pericolante di viale Michelangelo vicino al cantiere per la realizzazione della fognatura di Cruillas. Lo rende noto il presidente della commissione consiliare Attività produttive, Ottavio Zacco (Lavoriamo per Palermo-Grande Sicilia, che ringrazia "il commissario per la.

