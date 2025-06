viaggio nel gusto a smerillo

Scopri il cuore pulsante della biodiversità olivicola italiana! A Smerillo, il 7 e 8 giugno, si celebra la 22esima rassegna nazionale degli oli monovarietali, un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo e della cultura. Passeggiando tra i sapori unici degli oli, avrai l'opportunità di esplorare un patrimonio gastronomico che racconta storie antiche. Non perdere l'occasione di gustare l'essenza dei Sibillini!

Un viaggio tra biodiversità, gusto e cultura dell’olivo nel cuore dei Sibillini. Sarà il caratteristico borgo di Smerillo (nota località del fermano) ad ospitare la due giorni legata alla 22esima rassegna nazionale degli oli monovarietali. Sabato 7 e domenica 8 giugno saranno numerosi i momenti che si svilupperanno all’interno di un appuntamento divenuto nel corso del tempo imperdibile per chi ama l’olio extravergine di oliva di qualità, la biodiversità agricola e le esperienze sensoriali legate al territorio. Grande l’impegno profuso dall’Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca della regione Marche), nell’allestire una manifestazione capace di riunire produttori selezionati da tutta Italia, tecnici, assaggiatori, operatori del settore e appassionati, per due giornate ricche di assaggi, incontri, approfondimenti e cultura rurale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it