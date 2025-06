Viaggio in Kerala | 40 itinerari ed esperienze con la comunità locali

Scopri il Kerala come mai prima d’ora! Con 40 itinerari pensati per immergerti nelle storie delle donne locali, il tuo viaggio sarà un autentico abbraccio alla cultura e alle tradizioni. Dimentica il turismo di massa: scegli esperienze che valorizzano il territorio e i suoi abitanti. Un modo per viaggiare con consapevolezza, dove ogni passo racconta una storia da vivere. Preparati a essere ispirato!

Contadine, guide, cuoche, manager, artigiane, portavoce delle etnie più isolate (e per la maggior parte donne) hanno fondato un progetto che dà voce al territorio, contro il turismo di massa, a contatto con la cultura locale e rispetto per i diritti delle persone. Ecco 40 itinerari, uno più indimenticabile dell'altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Viaggio in Kerala: 40 itinerari ed esperienze con la comunità locali

