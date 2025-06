Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 20 | 25

Se viaggi a Roma e nel Lazio, tieni d'occhio gli ultimi aggiornamenti di Astral Infomobilità. Le novità in tempo reale ti aiutano a pianificare al meglio i tuoi spostamenti, specialmente con il ripristino parziale del servizio ferroviario sulla linea Firenze-Roma dopo un guasto tecnico. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e consigli su come muoversi senza stress nella regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea Firenze Roma a seguito di guasto tecnico ad un convoglio nella stazione di Arezzo il servizio permane rallentato possibili deviazioni per i treni Intercity alta velocità sulla tratta regionale tra Valdarno e Arezzo con ritardi fino a 60 minuti limitazioni e cancellazioni previste per i treni regionali e andiamo al traffico sulla Cassia Veientana a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo fino a Castel de' ceveri in direzione Viterbo sono stesso raccordo circolazione rientrata nella norma mentre in uscita dalla città restano incolonnamenti su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia in chiusura e trasporto pubblico della capitale sulla linea C proseguono i lavori di prolungamento della tratta da San Giovanni al Colosseo fino al 27 giugno ultime corse dai capolinea alle 20:30 da Pantano via alle 21 da San Giovanni poi a te di bus sostitutivi fino al termine del servizio