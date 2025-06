Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 19 | 40

Se sei tra i pendolari romani o viaggi in regione Lazio, resta aggiornato con Astral Infomobilità: le ultime notizie in tempo reale ti aiutano a pianificare al meglio il tuo spostamento, affrontando eventuali disagi e scegliendo le soluzioni più veloci. La mobilità è fondamentale per vivere con facilità la città e il territorio. Perché il viaggio perfetto comincia sempre con un’informazione affidabile—scopri cosa succede oggi!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in tour e il trasporto ferroviario nel nodo di Roma la circolazione è tornata regolare all'entrata in precedenza causa guasto tecnico alla linea i treni regionali hanno accumulato ritardi Fino a 25 minuti e subito cancellazioni permane rallentato invece il servizio sulla linea Firenze Roma qui per problema tecnico ad Arezzo possibili deviazioni per i treni alta velocità sulla tratta regionale tra Valdarno e Arezzo con ritardi fino a 60 minuti e veniamo al traffico partendo dal raccordo al momento abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in carreggiata opposta code tra Bufalotta e La Rustica rallentamenti anche lungo il tratto sono della A24 tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città incolonnamenti su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi anche nella regione Lazio