Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 19 | 10

Se viaggiate sulla regione Lazio, rimanete aggiornati con Astral Infomobilità: un servizio essenziale per affrontare con serenità ogni imprevisto. Alle 19:10 del 4 giugno 2025, un incendio sulla diramazione Roma Nord ha causato fumo e rallentamenti, spostandosi sul Raccordo Anulare. La vostra sicurezza e il vostro tempo sono importanti: consultate le ultime notizie in tempo reale e pianificate il viaggio con consapevolezza. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi è in transito sulla diramazione Roma Nord a causa di un incendio al km 3 Viene segnalato fumo e carreggiata nei pressi del Bivio per la 1 che ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita per la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta e La Rustica rallentamenti anche sulla roma-fiumicino tra Parco dei Medici e viale Isacco Newton verso l'Eur è sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla città incolonnamenti su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Acilia Ostia e chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea Firenze Roma la circolazione rallentata per un controllo tecnico ad Arezzo possibili deviazioni per i treni alta velocità sulla tratta regionale tra Valdarno e Arezzo con ritardi fino a 30 minuti sempre per problema tecnico circolazione rallentata anche nel nodo di Roma qui con ritardi fino a 20 minuti per i treni regionali con possibili cancellazioni