Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 18 | 40

Se viaggiate attraverso Roma e la regione Lazio il 4 giugno 2025 alle 18:40, restate aggiornati con Astral Infomobilità. La rete ferroviaria sta subendo importanti modifiche, tra aperture e rallentamenti, per garantire la sicurezza e migliorare il servizio. Preparatevi a possibili deviazioni e ritardi, ma non temete: con i nostri aggiornamenti in tempo reale, il vostro viaggio sarà sempre sotto controllo. Rimanete con noi per tutte le novità sulla viabilità!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura il trasporto ferroviario sulla linea Firenze Roma la circolazione rallentata per un controllo tecnico ad Arezzo possibili deviazioni per i treni alta velocità tratta regionale tra Valdarno e Arezzo con ritardi fino a 30 minuti sempre per problema tecnico circolazione rallentata anche nel nodo di Roma ritardi fino a 6 minuti per i treni regionali con possibili cancellazioni e veniamo al traffico partendo dal raccordo anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dall'uscita per la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in carreggiata opposta code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta e La Rustica rallentamenti anche sulla roma-fiumicino tra dei medici e viale Isacco Newton verso l'Eur è lungo il tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dalla coda su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio