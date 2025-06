Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 18 | 10

Sei bloccato nel traffico di Roma e Lazio? Non preoccuparti: con Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio, ricevi aggiornamenti in tempo reale per affrontare al meglio ogni deviazione o rallentamento. Oggi, scopriamo le condizioni del raccordo anulare, dove si registrano code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana, e altri punti critici come Cassia bis Salaria e Nomentana. Restiamo informati per muoverci più veloci e sicuri!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita per la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in carreggiata opposta code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo rallentamenti che troviamo anche sulla roma-fiumicino tra Parco dei Medici viale Isacco Newton in direzione dell'EUR in uscita dalla città code sulla Colombo via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia ci spostiamo infine sulla Pontina dove a seguito di un incidente da poco rimosso permangono code residue tra via dei rutuli via Vallelata in direzione Latina da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi anche nella regione Lazio