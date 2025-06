Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 17 | 25

Se viaggiate in zona Roma e Lazio, rimanete sempre aggiornati sulla viabilità con Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio. Oggi, alle 17:25 del 4 giugno 2025, si segnalano code a tratti sul raccordo anulare e tra Cassia e Salaria, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo. Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti in tempo reale e pianificare al meglio il vostro percorso!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dall'uscita per la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in carreggiata opposta code tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in uscita dal cuore su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia in chiusura un invito alla prudenza perché in viaggio sulla Pontina da Roma verso mattina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra via dei rutuli e via Vallelata