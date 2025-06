Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 15 | 25

Se vi trovate sulla Tiburtina in questi momenti, attenzione: un incidente tra le 7 Ville sta creando lunghe code in entrambe le direzioni. Astral Infomobilità della regione Lazio vi fornisce aggiornamenti in tempo reale per gestire al meglio il vostro percorso. Ricordate di mantenere la calma e di rispettare le indicazioni della viabilità: la prudenza è sempre la miglior scelta in situazioni di emergenza. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e buon viaggio!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Tiburtina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti all'altezza di 7 ville nelle due direzioni raccomandiamo quindi la dovuta prudenza perché è in transito sul tratto interessato ci spostiamo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dove si procede a rilento dall'uscita per la Pontina fino alla Tuscolana in carreggiata opposta rallentamenti tra gli svincoli Cassia bis Salaria in direzione dello stesso raccordo traffico rallentato sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e Tor Cervara sempre all'uscita dalla città segnaliamo infine code su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede e via di Acilia verso Ostia da Gian Guido Lombardi e astrali mobilità per il momento è tutto a più tardi nella regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 15:25

