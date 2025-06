Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 13 | 25

Rientrato l'incidente sulla Pontina: la viabilità torna a fluire regolarmente! Un segnale positivo per tutti coloro che si spostano quotidianamente nella Regione Lazio. Con l'aumento del traffico e le sfide legate alla mobilità urbana, è fondamentale tenere d'occhio le notizie sulla viabilità. Segui i nostri aggiornamenti per viaggiare sereno e scoprire come migliorare i tuoi spostamenti in città!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra via della maggiona Pomezia la circolazione è regolare ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta tra via del Mare Pontina e tra Tuscolana e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 si sta in coda da Togliatti al Raccordo Anulare verso quest'ultimo file sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Appia Frattocchie via dei Laghi Verso il raccordo anulare infine code sulla Nettunense altezza a Pavona nei due sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 13:25

Scopri altri approfondimenti

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Segui queste discussioni su X

#Roma #viabilità #Atac Coppa del Mondo di skate a Ostia, chiuse via dell’Idroscalo, tra via Costanzo Casana e via della Martinica, e la stessa via della Martinica, nella sola corsia da via dell'Idroscalo a via delle Ebridi. Deviata la 05 https://romamobilita.it/it/nod Tweet live su X

#Roma #viabilità Riaperta via del Casale di Sa Pio V, tra via Cardinal Pacca e via Aurelia Antica. Nei giorni scorsi la strada era stata chiusa per un intervento sulla rete idrica. Tweet live su X