Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 12 | 25

Rallentamenti in vista per chi viaggia verso Roma! La Pontina è bloccata a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura. Le ripercussioni si fanno sentire anche sul Raccordo Anulare, con code e disagi in aumento. È un promemoria importante: la sicurezza stradale è fondamentale, soprattutto in un periodo in cui il traffico estivo è sempre più intenso. Preparatevi a pianificare percorsi alternativi!

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina code per incidente tra via della maggiona Pomezia coinvolti un mezzo pesante una vettura in direzione Roma ripercussioni di traffico con code sulle strade adiacenti sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta tra via del mare tra Tuscolana e diramazione Roma Sud cose sulla tangenziale dalla 24 alla Nomentana verso il Foro Italico file sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e sulla Appia Frattocchie via dei Laghi Verso il raccordo anulare

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#Roma #viabilità #Atac Coppa del Mondo di skate a Ostia, chiuse via dell’Idroscalo, tra via Costanzo Casana e via della Martinica, e la stessa via della Martinica, nella sola corsia da via dell'Idroscalo a via delle Ebridi. Deviata la 05 https://romamobilita.it/it/nod Tweet live su X

#Roma #viabilità Riaperta via del Casale di Sa Pio V, tra via Cardinal Pacca e via Aurelia Antica. Nei giorni scorsi la strada era stata chiusa per un intervento sulla rete idrica. Tweet live su X