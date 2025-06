Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 10 | 25

Rimanere aggiornati sulla viabilità è fondamentale, soprattutto in una grande città come Roma. Oggi, la Pontina presenta rallentamenti significativi a causa di un veicolo in avaria e code sul raccordo anulare. Questo scenario ci ricorda l'importanza di pianificare i nostri spostamenti e considerare alternative sostenibili. In un'epoca in cui il traffico urbano è sempre più critico, essere informati è il primo passo per viaggiare con intelligenza!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina Spinaceto direzione Latina a causa di un veicolo in avaria sulla raccordo anulare Code in interna tra le uscite diramazione Roma sud Roma Fiumicino e tra Salaria e Prenestina Ines si rallenta tra Salaria e Aurelia tra Roma Fiumicino e diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove si procede a rilento dalla raccordo anulare al bivio per la est verso centro è sempre verso il centro code sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza della ANSA del Tevere infine Colle sulla Flaminia da Labaro a via Due Ponti ed è tutto da Federico Ascani Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 10:25

Altre letture consigliate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Segui queste discussioni su X

#Roma #viabilità #Atac Coppa del Mondo di skate a Ostia, chiuse via dell’Idroscalo, tra via Costanzo Casana e via della Martinica, e la stessa via della Martinica, nella sola corsia da via dell'Idroscalo a via delle Ebridi. Deviata la 05 https://romamobilita.it/it/nod Tweet live su X

#Roma #viabilità Riaperta via del Casale di Sa Pio V, tra via Cardinal Pacca e via Aurelia Antica. Nei giorni scorsi la strada era stata chiusa per un intervento sulla rete idrica. Tweet live su X