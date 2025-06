Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 09 | 40

Un saluto dalla redazione di Astral Infomobilità! Oggi, la Pontina presenta code a Spinaceto per un veicolo in avaria, mentre l'incidente sulla Roma-Tarquinia, all'altezza di Torre in Pietra, complica ulteriormente la viabilità. Un promemoria importante: rimanere informati sulla situazione del traffico è fondamentale, specialmente in un periodo in cui il turismo estivo si intensifica. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e viaggi più sereni!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina coda all'altezza di Spinaceto In entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria lo 12 Roma Tarquinia un altro incidente all'altezza di Torre in Pietra km 14 e 900 In entrambe le direzioni prestare Attenzione ci spostiamo sulla raccordo anulare Dove troviamo coda interna tra le uscite diramazione Roma sud e Roma Fiumicino e tra Salaria Prenestina anche per un incidente in esterna si rallenta tra Salaria e Aurelia cosa tratta la Roma Fiumicino la Pontina è più avanti dalla Prenestina alla Nomentana ti stai ancora anche sulla diramazione Roma sud da Tor Vergata alla raccordo per difficoltà di immissione ci sposiamo su tratto Urbano della A24 dove si procede a rilento dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sulla 91 Roma Fiumicino code dal raccordo alla Colombo verso il centro code sulla Flaminia e sulla rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e dalla Storta a Tomba di Nerone del tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Lazio

