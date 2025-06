Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 09 | 10

La viabilità di Roma e del Lazio continua a riservare sorprese: rallentamenti si segnalano sul Raccordo Anulare e nelle principali arterie. Con l'aumento del traffico post-pandemia, il tema della mobilità diventa cruciale per la qualità della vita urbana. Sapevi che una gestione più efficiente delle strade potrebbe ridurre le emissioni e migliorare l'aria che respiriamo? Rimanere informati è il primo passo verso un futuro più sostenibile!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare ci sono ancora in interna tra la diramazione Roma sud Roma Fiumicino è ancora tra salario e Prenestina in esterna si rallenta tra Salaria e Aurelia dalla Roma Fiumicino alla Pontina è ancora più avanti dalla Prenestina Nomentana anche sulla diramazione Roma Sud si sta in coda a partire da Tor Vergata fino alla raccordo anulare per difficoltà di immissione ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove si procede a rilento dalla corda al bivio per la tangenziale verso centro è sempre verso il centro Ci sono code sulla 91 Roma Fiumicino a partire dal raccordo anulare fino alla Colombo sulla Pontina code da Pomezia Nord a Tor de' Cenci direzione raccordo anulare sulla Flaminia e sulla Cassia rispettivamente code da Labaro a via Due Ponti ed abbraccia Nisia via di Grottarossa è il trasporto ferroviario alta velocità Roma Napoli rallentata per un la linea nei pressi di Roma Prenestina ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio