Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2025 ore 07 | 25

Buongiorno a tutti! Oggi, la viabilità della Capitale si presenta particolarmente critica, con code sulla statale Pontina e rallentamenti sul Raccordo Anulare. Questo scenario non è solo un problema temporaneo, ma riflette un trend crescente di congestione nelle aree urbane. In un mondo dove la mobilità sostenibile sta prendendo piede, è fondamentale ripensare le nostre abitudini. Ne vale la pena: tempo perso oggi è opportunità domani! Restate aggiornati!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità è una servizio della regione Lazio sulla statale Pontina ci sono da Pomezia Nord Tor de' Cenci Anche a causa di un camion in panne in direzione Roma vediamo al traffico sul Raccordo Anulare code interna tra la diramazione Roma sud e l'abbia in esterna si rallenta tra Salaria Cassia Veientana da Trionfale a Pescaccio e più avanti dalla Prenestina Nomentana si sta in coda anche sulla diramazione Roma sud da Tor Vergata alla raccordo anulare ode sulla diramazione Roma nord dallo svincolo di Settebagni sempre alla Raccordo Anulare ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento dalla raccordo anulare alla tangenziale est verso il centro sulle code sulla Flaminia sulla Cassia rispettivamente dall'albero e da via dei Due Ponti e devi abbracciare in sabbia di Grottarossa verso il centro ed è tutto da Federico Ascani da sali infomobilità Grazie per l'attenzione e prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it