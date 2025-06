Viabilità modificata a Catania per la festa dell’Arma ecco le strade interessate

Catania si prepara a festeggiare il 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, un evento che non solo celebra la storia e i valori di una delle istituzioni più amate d'Italia, ma trasforma anche la viabilità in città. Il 5 giugno, alcune strade saranno interessate da modifiche al traffico: un'opportunità per riflettere sull'importanza della sicurezza e della comunità. Non perdere l'occasione di vivere un momento di grande significato!

Per consentire lo svolgimento della celebrazione del 211° annuale della fondazione dell'Arma dei carabinieri, prevista giovedì 5 giugno in piazza Franco Battiato (ex Nettuno), la direzione ufficio traffico urbano e mobilità, su richiesta dell'Arma dei carabinieri, ha emesso un provvedimento.

