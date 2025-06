Via Poma 35 anni dopo | L’assassino non era solo indizi ancora da scoprire

A 35 anni dal misterioso omicidio di via Poma, il caso torna a far parlare di sé. Secondo il professor Tommaso Spasari, potrebbero emergere nuove tracce ematiche nel palazzo, riaccendendo i riflettori su un delitto ancora irrisolto. Questo scenario non è solo l’eco di un crimine avvenuto decenni fa, ma un richiamo all’attenzione su come la scienza forense possa contribuire a far luce su verità dimenticate. Un'opportunità da non

"Potrebbero ritrovarsi altre tracce ematiche in altre zone dell'edificio". Lo sostiene il professore Tommaso Spasari, docente di Medicina Legale UniCusano, tra gli ospiti del programma "Incidente Probatorio", condotto da Gabriele Raho su Canale 122 Fatti di Nera, nel corso della puntata dedicata al delitto di via Poma, disponibile on demand sulla piattaforma Cusanomediaplay.it.

Via Poma, 35 anni dopo: “L’assassino non era solo, indizi ancora da scoprire”

