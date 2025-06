Via Martinella | addio semaforo sì al sottopasso ciclo-pedonale Cantiere per oltre un milione nell’estate 2026

Bergamo si prepara a dire addio al semaforo di via Martinella, segnando un passo decisivo verso una mobilità più fluida e sostenibile. Il nuovo sottopasso ciclo-pedonale, con un investimento di oltre un milione, trasformerà l’accesso alla Val Seriana, un trend che riflette il crescente impegno delle città italiane nel favorire infrastrutture eco-compatibili. Un progetto che non solo migliorerà il traffico, ma promuoverà anche uno stile di vita attivo!

Bergamo. Onda verde per la provinciale della Val Seriana: addio al semaforo di via Martinella. È questo il primo risultato dopo i 9 giorni lavorativi di sperimentazione tra il 12 e il 26 maggio che hanno permesso a Comune e Provincia di Bergamo in collaborazione con il Comune di Torre Boldone di rilevare dati utili per poi intervenire. I tre enti che si sono confrontati con i sindaci della zona ed alcuni consiglieri regionali bergamaschi hanno deciso le tappe di intervento per risolvere uno dei tappi della viabilità da e per la Val Seriana. Entro la fine dell’estate, quindi prima che riprendano le scuole a settembre, si riproporrà in modo definitivo l’eliminazione del semaforo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Via Martinella: addio semaforo, sì al sottopasso ciclo-pedonale. Cantiere per oltre un milione nell’estate 2026

