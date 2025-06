Via libera del Senato al decreto Sicurezza | è legge

Il Senato ha dato il via libera al decreto Sicurezza, ora legge a tutti gli effetti! Con 109 voti favorevoli e una vibrante protesta in aula, l'approvazione segna un momento cruciale nella politica italiana. Mentre il governo festeggia, le opposizioni si mobilitano: cosa ci riserverà questo nuovo provvedimento? Scopriamo insieme le implicazioni di questa decisione che agita il dibattito pubblico e scolpisce il futuro del nostro Paese.

Il Senato ha confermato la fiducia al decreto Sicurezza, chiesta dal governo: 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione. Approvato dalla Camera il 29 maggio, il decreto è quindi diventato legge. Il sì di Palazzo Madama è arrivato dopo la protesta dei senatori di Pd, M5s e Avs, che si sono seduti per terra come gesto di solidarietà nei confronti di chi compie blocchi stradali pro ambiente, forma di protesta che col provvedimento non sarà più illecito amministrativo ma reato. Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa. 🔗 Leggi su Lettera43.it