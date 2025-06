Via del Mezzetta | sgomberato terreno privato occupato

Sgombero in via del Mezzetta a Coverciano: un intervento decisivo contro l'occupazione abusiva di un terreno privato, che durava da un anno. Un segnale chiaro da parte delle autorità, in un contesto sempre più attento alla legalità e alla sicurezza urbana. Curioso notare come, nel giro di dodici mesi, il numero degli occupanti sia triplicato: una testimonianza di come le problematiche sociali possano rapidamente evolversi. La lotta per il decoro urbano continua!

Sgombero a Coverciano, in un terreno privato occupato abusivamente da circa un anno. L’intervento, portato avanti dal reparto antidegrado della polizia municipale, è avvenuto in via del Mezzetta. “I primi insediamenti risalgono a dodici mesi fa, quando gli occupanti erano soltanto quattro –. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Via del Mezzetta: sgomberato terreno privato occupato

Ne parlano su altre fonti

Sesto Fiorentino, sgomberato un terreno occupato abusivamente

Da lanazione.it: con il supporto dei vigili del fuoco Sesto Fiorentino (Firenze), 3 luglio 2024- Per motivi sanitari e di sicurezza è stato sgomberato un terreno privato occupato abusivamente, in via Ferilli ...