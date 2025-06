Via Bolognese un’estate di cantieri Il programma dei lavori

Firenze si prepara a un'estate di cantieri in via Bolognese! Mentre i lavori di Publiacqua proseguono, è fondamentale tenere a mente l'importanza di investire nella modernizzazione delle infrastrutture. Questo intervento, finanziato dal Pnrr, non è solo un impegno per il presente, ma un passo verso un futuro più sostenibile e resiliente. Residenti e studenti, preparatevi a un po’ di pazienza: il cambiamento è in arrivo!

Firenze, 4 giugno 2025 – Avviso a lavoratori, studenti, residenti: per percorrere via Bolognese – da qui a fine estate – ci vorrà pazienza. Molta pazienza. Stanno infatti andando avanti i lavori di Publiacqua per la sostituzione della rete idrica, il cui intervento è finanziato con fondi Pnrr: dal 10 giugno gli interventi si allargheranno ancora una volta e ci potranno essere molti disagi per la circolazione. Non che ora vada benissimo. I lavori tra vicolo del Cionfo e via di Careggi hanno portato all'installazione di un semaforo provvisorio e ad un senso di marcia alternato. Dai residenti vengono segnalate diverse criticità in un'area molto importante per il traffico cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Bolognese, un’estate di cantieri. Il programma dei lavori

La lunga estate dei cantieri. Bolognese-Faentina: è caos. Da agosto resta solo l'auto - L'estate 2023 porta caos e disagi sulla lunga estate dei cantieri tra Bologna e la Faentina, con strade e ferrovie chiuse e solo l'auto a garantire i collegamenti.

