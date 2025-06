Vi racconto la mia visita alla Trump Winery dove il patriottismo si vende in bottiglia Eric Asimov e i vini del presidente

La Trump Winery: un'esperienza che racchiude il patriottismo in ogni sorso. Eric Asimov del New York Times svela vini altalenanti, ma a prezzi accessibili. Qui, tra gadget Maga e bottiglie di spumante Presidential Reserve, si respira un’atmosfera unica, dove il vino diventa simbolo di identità . Un trend che unisce enogastronomia e politica, creando un ponte tra passione e commercio. Scoprirete che ogni bottiglia è una storia da raccontare!

Il giornalista del New York Times parla di vini altalenanti, ma a prezzi convenienti. In vendita anche gadget a tema Maga e bottiglie di spumante Presidential Reserve.

