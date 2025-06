Vertice Unesco a Napoli Gaetano Manfredi | Ora legge sui centri storici

Il vertice UNESCO a Napoli, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, segna un momento cruciale per la città. Con la candidatura a sede permanente dell’Unesco, Napoli si prepara a diventare un punto di riferimento mondiale nella tutela del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale. Ora, più che mai, è fondamentale sviluppare politiche efficaci per proteggere il suo straordinario patrimonio da fenomeni come il degrado, il turismo incontrollato e l’abbandono.

Napoli candidata a sede permanente dell?Unesco dove sviluppare politiche per tutelare il patrimonio culturale materiale e immateriale. Tutelarlo da fenomeni quali, per esempio,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Vertice Unesco a Napoli, Gaetano Manfredi: «Ora legge sui centri storici»

Segui queste discussioni su X

Vertice Unesco a Napoli, lo “spirito di Parthenope” tra cultura e turismo Tweet live su X