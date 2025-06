Vertice tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron pari dignità se si vuole andare d’accordo | cosa ha detto la premier al presidente francese

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono incontrati a Roma per un vertice di grande importanza, sottolineando come la pari dignità sia cruciale per costruire alleanze forti in Europa. Entrambi hanno espresso un sostegno fermo all’Ucraina e hanno concordato su un'agenda economica condivisa. Questo incontro non è solo un momento di diplomazia, ma riflette un crescente trend di cooperazione tra paesi europei per affrontare sfide globali. Una svolta che potrebbe ridisegnare l’architettura europea!

Il sostegno incrollabile all’Ucraina, la forte convergenza sull’agenda economica europea, il coordinamento delle proprie posizioni. È stato un lungo faccia a faccia quello tra la premier italiana Giorgia Meloni ed il presidente francese Emmanuel Macron, giunto ieri a Roma. Un faccia a faccia preceduto da grandi sorrisi, mani strette a lungo, baci sulle guance e qualche parola sussurrata all’orecchio. (ANSA FOTO) – Notizie.com Perché si è reso necessario il bilaterale di alto livello tra Italia e Francia? I due Paesi sono apparsi distanti negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Vertice tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, “pari dignità” se si vuole andare d’accordo: cosa ha detto la premier al presidente francese

